Оже-Альяссим обыграл Штруффа в рамках «Мастерса» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим без проблем вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В стартовом матче канадец со счётом 7:6 (7:3), 6:4 обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.