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Оже-Альяссим обыграл Штруффа в рамках «Мастерса» в Париже

Оже-Альяссим обыграл Штруффа в рамках «Мастерса» в Париже
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим без проблем вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В стартовом матче канадец со счётом 7:6 (7:3), 6:4 обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.

Париж. 1-й круг
31 октября 2023, вторник. 17:25 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Ян-Леннард Штруфф
27
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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