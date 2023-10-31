Оже-Альяссим обыграл Штруффа в рамках «Мастерса» в Париже
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим без проблем вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).
В стартовом матче канадец со счётом 7:6 (7:3), 6:4 обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.
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