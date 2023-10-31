Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в первом круге «Мастерса» в Париже над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (52-й в рейтинге ATP).

«Всё решили один или два розыгрыша. Он играл просто здорово и тактически был невероятен. Резак работал очень эффективно, и я не знал, что с ним делать на этом покрытии. Матч получился очень сложным, и я рад, что прошёл дальше. Я нашёл свой уровень, и очень этим доволен», — приводит слова Зверева ATP Tour.

В следующем раунде соревнований в Париже Зверев сыграет с французским теннисистом Уго Умбером, который одолел представителя США Маркоса Гирона. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является датчанин Хольгер Руне.