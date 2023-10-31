Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одолев Ласло Джере

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В матче второго раунда соревнований 16-й сеяный Хачанов нанёс поражение представителю Сербии Ласло Джере со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Джере выполнил семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Хачанов сыграет с победителем встречи между россиянином Романом Сафиуллиным, начавшим соревнования с квалификации, и второй ракеткой мира представителем Испании Карлосом Алькарасом. Их матч проходит в эти минуты.