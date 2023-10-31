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Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одолев Ласло Джере

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одолев Ласло Джере
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В матче второго раунда соревнований 16-й сеяный Хачанов нанёс поражение представителю Сербии Ласло Джере со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Джере выполнил семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Хачанов сыграет с победителем встречи между россиянином Романом Сафиуллиным, начавшим соревнования с квалификации, и второй ракеткой мира представителем Испании Карлосом Алькарасом. Их матч проходит в эти минуты.

Париж. 2-й круг
31 октября 2023, вторник. 20:50 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Ласло Джере
34
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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