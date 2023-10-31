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Франсиско Серундоло обыграл Гаэля Монфиса в рамках «Мастерса» в Париже

Франсиско Серундоло обыграл Гаэля Монфиса в рамках «Мастерса» в Париже
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Он одолел француза Гаэля Монфиса.

В стартовом матче аргентинец со счётом 4:6, 7:6 (6:2), 7:5 обыграл представителя Франции Монфиса. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 40 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Монфиса семь эйсов, шесть двойных ошибок и пять из пятнадцати реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Франсиско Серундоло станет норвежский теннисист Каспер Рууд. Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.

Париж. 1-й круг
31 октября 2023, вторник. 19:40 МСК
Гаэль Монфис
79
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 5
4 		7 7 7
         
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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