Франсиско Серундоло обыграл Гаэля Монфиса в рамках «Мастерса» в Париже
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Он одолел француза Гаэля Монфиса.
В стартовом матче аргентинец со счётом 4:6, 7:6 (6:2), 7:5 обыграл представителя Франции Монфиса. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 40 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Монфиса семь эйсов, шесть двойных ошибок и пять из пятнадцати реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Франсиско Серундоло станет норвежский теннисист Каспер Рууд. Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датчанин Хольгер Руне.
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