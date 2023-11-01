Зверева оштрафовали на € 450 тыс. за нападение на бывшую девушку

Берлинский суд оштрафовал немецкого теннисиста Александра Зверева на € 450 тыс. за нападение на бывшую девушку. Зверева обвинили в нанесении телесных повреждений во время спора в мае 2020 года, сообщает издание Bild.

Прокуратура Берлина подала заявку на вынесение судебного приказа в июле. По немецкому законодательству государственная прокуратура применяет штрафной ордер, когда не считает судебное разбирательство необходимым, например, когда дело относительно простое и имеются убедительные доказательства в пользу обвинения. Ответчик имеет право оспорить штрафной ордер, что приведёт к публичному судебному разбирательству.

Зверев отрицает обвинения. Его юридическая команда будет оспаривать решение. Обвинения против него выдвигала Бренда Патеа, с которой у него общий ребёнок.