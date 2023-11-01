Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей третьего игрового дня
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В Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон-2023 Итоговый турнир WTA – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня. Отметим, что российские теннисистки не отобрались на данные соревнования.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Второй игровой день
Одиночный разряд
Группа Бакалар
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5) — начало в 1:00 мск.
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Мария Саккари (Греция, 8) — начало в 2:30 мск.
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