Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей третьего игрового дня

В Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон-2023 Итоговый турнир WTA – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня. Отметим, что российские теннисистки не отобрались на данные соревнования.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Второй игровой день

Одиночный разряд

Группа Бакалар

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5) — начало в 1:00 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Мария Саккари (Греция, 8) — начало в 2:30 мск.