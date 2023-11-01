Карлос Алькарас впервые в сезоне-2023 проиграл стартовый матч на турнире АТР

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в сезоне-2023 потерпел поражение в стартовом матче турнира АТР. Алькарас как второй сеяный начинал соревнования со второго круга, где его соперником стал россиянин Роман Сафиуллин, начавший соревнования с квалификации.

Матч завершился поражением представителя Испании в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Отметим, что ранее Алькарас был вынужден отказаться от участия в турнире в Базеле из-за проблем с левой ногой и поясницей и турнир в Париже стал первым для него после поражения от болгарина Григора Димитрова 20 дней назад в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае.

Столь раннее поражение серьёзно сказалось на шансах Алькараса завершить сезон на первой строчке рейтинга АТР, так как он по-прежнему отстаёт на 500 очков от серба Новака Джоковича, который ещё не стартовал в Париже.