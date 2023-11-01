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Звонарёва и Зигемунд обыграли Крейчикову и Синякову на старте итогового турнира WTA

Звонарёва и Зигемунд обыграли Крейчикову и Синякову на старте итогового турнира WTA
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Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, сеяные шестыми на итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, с победы начали выступление на турнире. Они обыграли четвёртых сеяных чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову — 6:3, 6:7 (6:8), [10:5]. Встреча в рамках группы Махауаль прошла на «Эстадио Парадисус» в «Пласа Кинтана-Роо».

Россиянка и немка не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. Чешские теннисистки один раз подали на вылет, девять раз ошиблись на подаче и реализовали четыре из 10 брейк-пойнтов.

Всего за матч Звонарёва и Зигемунд выиграли 79 очков, а Крейчикова и Синякова — 67.

В следующей встрече Звонарёва и Зигемунд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, которые победили в своём первом матче американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу — 7:6 (7:2), 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
31 октября 2023, вторник. 22:45 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 0 5
6 		6 6 1 10
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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