Звонарёва и Зигемунд обыграли Крейчикову и Синякову на старте итогового турнира WTA

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, сеяные шестыми на итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, с победы начали выступление на турнире. Они обыграли четвёртых сеяных чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову — 6:3, 6:7 (6:8), [10:5]. Встреча в рамках группы Махауаль прошла на «Эстадио Парадисус» в «Пласа Кинтана-Роо».
Россиянка и немка не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. Чешские теннисистки один раз подали на вылет, девять раз ошиблись на подаче и реализовали четыре из 10 брейк-пойнтов.
Всего за матч Звонарёва и Зигемунд выиграли 79 очков, а Крейчикова и Синякова — 67.
В следующей встрече Звонарёва и Зигемунд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, которые победили в своём первом матче американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу — 7:6 (7:2), 6:3.
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