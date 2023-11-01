«Потрясающий матч!» Чесноков — о победе Сафиуллина над Алькарасом

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) в матче второго круга турнира серии Masters в Париже.

«Победа Сафиуллина над Алькарасом — сенсация, честно сказать. Этот год для Сафиуллина сверхзолотой. По той игре, которую он показывает, он может претендовать на Топ-20 совершенно точно. В начале игры Алькарас взял его подачу. Сафиуллин не расстроился и начал играть ещё лучше.

Если брать Алькараса, то это какая-то машина. Сгусток мышц. Нужно держать его удар, что и делал Сафиуллин. Он играл на скорости Алькараса. Сегодня Сафиуллин очень здорово сыграл на скорости Алькараса и очень здорово держал ногами корт. Сафиуллин молодец. В этом сезоне Сафиуллин здорово выстрельнул вверх и закалился в матчах. Даже проигрыши его закалили и дали толчок, чтобы сегодня обыграть Алькараса. Для Сафиуллина это уже второй матч — он выгрался. Для Алькараса — это первый матч. Первый матч всегда играть сложно. Особенно когда Сафиуллин с такими амбициями сыграл потрясающий матч!», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.