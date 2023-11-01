Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик выиграл два тай-брейка у Харри в матче второго круга турнира в Париже

Бублик выиграл два тай-брейка у Харри в матче второго круга турнира в Париже
Комментарии

Казахстанец Александр Бублик обыграл чилийца Николаса Харри в матче второго круга Rolex Paris Masters — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Игра прошла на первом корте стадиона «Берси» и длилась 1 час 58 минут.

Казахстанец 10 раз подал на вылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Чилиец сделал шесть эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Всего за матч Бублик выиграл 84 очка, а Харри — 79. Ранее в первом круге казахстанец победил американца Фрэнсиса Тиафо, а чилиец — австралийца Алексея Попырина.

В матче третьего круга Бублик встретится с победителем поединка между болгарином Григором Димитровым и россиянином Даниилом Медведевым. Он пройдёт 1 ноября и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Париж. 2-й круг
31 октября 2023, вторник. 22:55 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 3
         
Николас Харри
20
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android