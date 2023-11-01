Бублик выиграл два тай-брейка у Харри в матче второго круга турнира в Париже

Казахстанец Александр Бублик обыграл чилийца Николаса Харри в матче второго круга Rolex Paris Masters — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Игра прошла на первом корте стадиона «Берси» и длилась 1 час 58 минут.

Казахстанец 10 раз подал на вылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Чилиец сделал шесть эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Всего за матч Бублик выиграл 84 очка, а Харри — 79. Ранее в первом круге казахстанец победил американца Фрэнсиса Тиафо, а чилиец — австралийца Алексея Попырина.

В матче третьего круга Бублик встретится с победителем поединка между болгарином Григором Димитровым и россиянином Даниилом Медведевым. Он пройдёт 1 ноября и начнётся в 13:00 по московскому времени.