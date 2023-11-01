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Сафиуллин прокомментировал победу над Алькарасом

Сафиуллин прокомментировал победу над Алькарасом
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Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал сенсационную победу над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Париже (6:3, 6:4).

«Выше квалификации я ещё не играл на турнирах такого уровня, и уж тем более против Карлоса и ребят из топ-10 или топ-20. Нужно было поднимать уровень. Мне удалось это сделать.

Для Карлоса это было не лучшее выступление, но я всё равно рад, что смог победить… Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать.

В игре против этих парней важно всё. Тактическая, физическая и психологическая подготовка очень важна.

Ключевое — это сохранять концентрацию от начала и до конца… Кто сможет продержаться дольше, тот станет победителем», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт ATP.

В третьем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

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