Камельзон: победа Сафиуллина над Алькарасом — хорошая победа федерации тенниса России

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Это не только самая большая победа Романа, но и самая звёздная. Эта победа говорит о том, что Сафиуллин к своему зрелому возрасту набирает зрелую игру. Нельзя сказать, что он игрок такого же яркого плана, как наши Сафин, Кафельников, Медведев и Рублёв. Но он всегда был на хорошем и высоком счету. К нему всегда хорошо относились. Роман очень коммуникабельный и приятный. Его победа нас очень сильно обрадовала. Дай бог, что эта победа была не последней.

Звёздная победа всегда нужна игрокам, потому что появляется уверенность, что ты на всё способен. Я всегда говорил, что нет такого человека, которого нельзя обыграть. И Надаля обыгрывали, и Джоковича, и Федерера. Я желаю Роману процветания, чтобы он на этом не зацикливался. Это хорошая победа Федерации тенниса России и нашей страны в непростое время», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.