Алькарас: поражение в матче с Сафиуллиным причиняет боль. Я разочарован своей игрой

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о поражение в матче второго круга «Мастерса» в Париже с россиянином Романом Сафиуллиным.

«После этого поражения у меня нет вариантов, все возможности завершить сезон на первом месте в мировом рейтинге исчезли. Я не хотел так думать, но реальность такова. Я разочарован своим игровым уровнем и ожидал, что смогу выложиться на корте больше. Мне определенно есть что улучшать в своей игре. Впереди Итоговый турнир, и я хочу хорошо завершить сезон.

Мой стиль игры требует хорошей физической поготовки. В этом матче я чувствовал, что двигаюсь медленно. Это поражение причиняет боль. Сейчас один из тех редких моментов, когда я не хочу думать о следующих днях, о тренировках. Но это сделать, остался один турнир. Однако такие поражения сильно ранят", — приводит слова Алькараса AS.