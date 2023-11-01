Маррей: матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высоко оценил уровень игры в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), в котором встречаются третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев и болгарский спортсмен Григор Димитров.

«Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Великолепный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые прекрасно двигаются», — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Григор Димитров выиграл первый сет со счётом 6:3. Во втором сете Даниил Медведев одержал верх на тай-брейке — 7:6 (7:4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Париже.