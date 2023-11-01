Селиваненко: Сафиуллин переиграл Алькараса даже в привычном для него темпе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Хотя сам Роман отнёсся ко вчерашней победе достаточно спокойно. Конечно, такие матчи, когда ты впервые обыгрываешь одного из лидеров, запоминаются на всю жизнь. Роман выглядел увереннее Карлоса и переигрывал его даже в привычном для него темпе. Понятно, что Карлосу матч не удался, но именно Роман не дал ему вернуться в игру, постоянно поддавливал и смог реализовать своё преимущество в двух сетах», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.