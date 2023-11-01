Димитров прокомментировал победу над Медведевым во втором круге «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе над третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Я мог сделать некоторые вещи по-другому. Конечно, сейчас, когда видишь всё со стороны, всё выглядит иначе, но я обязательно пересмотрю некоторые моменты матча. Думаю, я провёл отличный матч с хорошими ударами. В каких-то моментах было неидеально, но в итоге результатом я доволен. Я упустил момент и потом просто должен был оставаться в игре, пытаться создавать возможности. Мы изрядно устали. Но у нас было несколько сумасшедших розыгрышей. Всё свелось к нескольким очкам, как и в нашу прошлую встречу в Вене», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.