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Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где может сразиться со Зверевым

Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где может сразиться со Зверевым
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче второго круга Циципас (7) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 19-ю ракетку мира, 23-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который на прошлой неделе завоевал титул в Базеле. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвертьфинальный раунд Парижа Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция).

Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 16:25 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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