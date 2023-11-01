Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где может сразиться со Зверевым
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В матче второго круга Циципас (7) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 19-ю ракетку мира, 23-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который на прошлой неделе завоевал титул в Базеле. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в четвертьфинальный раунд Парижа Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция).
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