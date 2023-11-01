Даниил Медведев объяснил свои претензии к болельщикам на «Мастерсе» в Париже

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой конфликт с публикой по ходу и после матча с болгарином Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Даниил проиграл поединок со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

«По правде говоря, матч прошёл хорошо. Да, тяжело играть два турнира подряд. Мне пришлось бороться за то, чтобы обрести уверенность. Григор сейчас в отличной форме, ещё более усложняют игру разные мячи, но я боролся до конца.

Что касается зрителей, если мы возьмём весь матч, который длился три часа, моменты с публикой заняли всего 2-5 минут. Во втором и третьем сетах я бросал ракетку, и это нормально, что они меня освистывали. Но освистывать и аплодировать, когда я подаю, — совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к самой Франции, думаю, всё зависит от самого турнира, от того, как я себя веду, от того, как себя ведёт публика», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.