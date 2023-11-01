Григор Димитров прокомментировал ситуацию вокруг поведения Даниила Медведева в Париже

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров ответил, как ему удалось сохранить хладнокровие в матче с россиянином Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже (Франция). Медведев несколько раз срывался на зрителей и обращался к судье. Поединок же со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) неожиданно выиграл именно Димитров.

«В такие моменты на карту поставлено всё. Я думаю, что, когда возникают такие ситуации, ты не можешь контролировать публику, ты не можешь контролировать соперника или судью. В этом отношении я верю в свой опыт. Я даже вспоминаю дни, когда играл в командных соревнованиях и тому подобное. Ты пытаешься запомнить эти вещи. Это часть игры», — сказал Димитров на послематчевой пресс-конференции.