Новак Джокович провёл первый матч с середины сентября и одержал уверенную победу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович с разгромной победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Отметим, что Новак провёл официальный матч впервые с середины сентября.
Во втором круге Джокович (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 31-ю ракетку мира, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 25 минут. Джокович шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича в Париже станет 23-я ракетка мира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор.
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