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Димитров: Медведев вернёт любой мяч, как бы ты ни ударил. В этом весь Даниил

Димитров: Медведев вернёт любой мяч, как бы ты ни ударил. В этом весь Даниил
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Даже сейчас я разговаривал с командой о том, что несколько ударов мог бы сделать по-другому. Например, каждый раз, когда я готовился к бэкхенду, вместо того чтобы наклониться вперёд, я отклонялся назад. Я думал: «Что происходит?» Если честно, было очень тяжело. В такие моменты ты играешь и понимаешь, что, как бы ни ударил по мячу, он всё равно вернётся. В этом весь Даниил. Не только сегодня. Он в целом так играет.

И мне показалось, что я видел не все варианты, чтобы дожать в этом розыгрыше. Их очень трудно увидеть, когда на корте, и позже я посмотрю, мог ли сделать что-то ещё, перехитрить его или немного рискнуть. У меня всегда неплохие шансы в длинных розыгрышах. Против него всегда плюс-минус 50 на 50 или, возможно, небольшой перевес в его сторону. Но да, мне пришлось смириться. Другого выхода не было. В матчах с такими игроками, когда ты немного выбит из колеи или начинаешь ошибаться, они замечают и пользуются по полной», — сказал Димитров на послематчевой пресс-конференции.

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