Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей четвёртого игрового дня

В Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый чемпионат WTA – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир WTA.

Одиночный разряд

Группа Четумаль

Ига Свёнтек (Польша, 2) – Кори Гауфф (США, 3) – начало в 1:00 мск.

Онс Жабер (Тунис, 6) – Маркета Вондроушова (Чехия, 7) – начало в 2:30 мск.

Парный разряд

Группа Махауаль

Кори Гауфф (США)/Джессика Пегула (США) (1) – Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия) (4) – начало в 4:00 мск.

Отметим, что российские теннисистки не отобрались на данные соревнования. Прошлогодней чемпионкой Итогового турнира WTA является 20-я ракетка мира представительница Франции Каролин Гарсия. Она не отобралась на текущий розыгрыш.