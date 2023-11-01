Даниил Медведев ответил, считает ли публику на «Мастерсе» в Париже худшей в туре

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, считает ли публику на «Мастерсе» в Париже (Франция) худшей в туре.

«Есть турниры, на которые мне нравится возвращаться, а здесь у меня проблемы с публикой. Так бывает. Возможно, через два года мы не будем здесь играть, но я всё равно рад вернуться, вот так.

Париж-Берси – это легендарный турнир, не знаю, как давно он проводится, но победителей очень много, и я один из них. Но я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удаётся добиться поддержки зрителей – нужно показывать свой максимум. Вот что я сказал в прошлый раз.

Я ничего не имею против этих зрителей. Просто иногда не складывается, и я надеюсь, что это изменится», — сказал Медведев на пресс-конференции.