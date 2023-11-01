Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Кори Гауфф примерила на себя образ феи

Фото: Кори Гауфф примерила на себя образ феи
Комментарии

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фото своего нового образа на Хэллоуин. Гауфф сделала его в Канкуне (Мексика), где выступает на Итоговом турнире WTA – 2023. В кадре Кори позирует в роли феи на берегу океана.

«Айша – фея волн», — подписала фото Гауфф.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Свой путь к титулу в Канкуне Гауфф начала с разгромной победы (6:0, 6:1) над представительницей Туниса Онс Жабер.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA.

Материалы по теме
«Средний палец? Я разглядывал ноготь». Бурная реакция на конфликт Медведева с фанатами
«Средний палец? Я разглядывал ноготь». Бурная реакция на конфликт Медведева с фанатами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android