Фото: Кори Гауфф примерила на себя образ феи

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фото своего нового образа на Хэллоуин. Гауфф сделала его в Канкуне (Мексика), где выступает на Итоговом турнире WTA – 2023. В кадре Кори позирует в роли феи на берегу океана.

«Айша – фея волн», — подписала фото Гауфф.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Свой путь к титулу в Канкуне Гауфф начала с разгромной победы (6:0, 6:1) над представительницей Туниса Онс Жабер.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA.