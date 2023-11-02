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«Счастливого Хэллоуина от Флинтстоунов!» Каролина Возняцки показала милые семейные фото

«Счастливого Хэллоуина от Флинтстоунов!» Каролина Возняцки показала милые семейные фото
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях милые семейные фотографии с празднования Хэллоуина. Возняцки с мужем, бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли, дочкой Оливией и сыном Джеймсом примерили на себя образы героев американского комедийного мультсериала «Флинтстоуны», который рассказывает о жизни семьи в каменном веке.

«Счастливого Хэллоуина от Флинстоунов! Пебблс и Бамм-Бамм отлично провели время», — подписала фото Возняцки.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).

Напомним, 29 июня завершившая карьеру в 2020 году Возняцки решила вернуться в спорт. Она выступила на нескольких турнирах WTA, а также на US Open – 2023, где дошла до 1/8 финала.

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