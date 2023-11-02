Руне победил Тима во втором круге турнира в Париже
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Шестой сеяный на турнире ATP Rolex Paris Masters датчанин Хольгер Руне одержал победу во втором круге над пробившимся из квалификации австрийцем Домиником Тимом — 6:4, 6:2. Матч прошёл на центральном корте стадиона «Берси» и продолжался 1 час 31 минуту.
Датчанин сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету австрийца четыре подачи на вылет, четыре ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Всего Руне выиграл 63 очка за матч, а Тим — 51.
В третьем круге датчанин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. Ранее они никогда не встречались на турнирах ATP, но провели один матч на «челленджере» в 2021 году, где в трёх сетах победу одержал Руне.
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