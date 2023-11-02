Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне победил Тима во втором круге турнира в Париже

Руне победил Тима во втором круге турнира в Париже
Комментарии

Шестой сеяный на турнире ATP Rolex Paris Masters датчанин Хольгер Руне одержал победу во втором круге над пробившимся из квалификации австрийцем Домиником Тимом — 6:4, 6:2. Матч прошёл на центральном корте стадиона «Берси» и продолжался 1 час 31 минуту.

Датчанин сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету австрийца четыре подачи на вылет, четыре ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Всего Руне выиграл 63 очка за матч, а Тим — 51.

В третьем круге датчанин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. Ранее они никогда не встречались на турнирах ATP, но провели один матч на «челленджере» в 2021 году, где в трёх сетах победу одержал Руне.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2023, четверг. 00:35 МСК
Доминик Тим
108
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android