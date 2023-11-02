Свёнтек обыграла Гауфф в матче Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Во втором матче она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:0, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Свёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, в своём первом матче Свёнтек уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Гауфф, в свою очередь, разгромила Онс Жабер со счётом 6:0, 6:1.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.