«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 1 ноября, турнирная сетка

В Париже (Франция) продолжается турнир серии «Мастерс» на харде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1 ноября.

Теннис. «Мастерс». Результаты матчей 1 ноября

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7, 7:6.

Томми Пол (США, 12) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — 4:6, 6:2, 3:6.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 3:6, 2:6.

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6.

Душан Лайович (Сербия, LL) — Алекс де Минор (Австралия, 13) — 6:4, 4:6, 4:6.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2.

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 5:7, 4:6.

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 10) — 4:6, 7:6, 6:7.

Доминик Тим (Австрия, Q) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 4:6, 2:6.

Янник Синнер (Италия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:7, 7:5, 6:1.

Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября.