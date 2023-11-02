Медведев проиграл Димитрову, «Бавария» вылетела из Кубка Германии. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга «Мастерса» в Париже, «Бавария» вылетела из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), который выступает в третьей лиге, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:3 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову в матче второго круга «Мастерса» в Париже.

2. «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лиги на 90+6-й минуте.

3. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги.

4. Луис Суарес присоединится к Месси в «Интер Майами» в следующем году.

5. Дебютную майку Виктора Вембаньямы продали за $ 62 тыс.

6. «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с 1962 года.

7. Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Калгари».

8. «Спартак» проиграл «Краснодару» из-за отменённого гола Соболева.

9. Клэй Томпсон исполнил победный бросок за 0,2 секунды до сирены.

10. 28 сейвов Ивана Просветова принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом».

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