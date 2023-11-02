«Счастлива, что смогла выжить». Свёнтек — о победе над Гауфф на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5.

«Коко из тех спортсменок, которые никогда не сдаются. Я знала, что это будет непросто. Главное было сосредоточиться на себе. В конце матча состояние было довольно тяжёлым. Я просто счастлива, что смогла выжить. Зрители здесь потрясающие. Приятно, что пришли польские болельщики и поддержали меня. Я очень благодарна им. Просто потрясающе играть в такой атмосфере», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, в своём первом матче Свёнтек уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Гауфф, в свою очередь, разгромила Онс Жабер со счётом 6:0, 6:1.