Макдональд снялся с турнира в Софии
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38-я ракетка мира американский теннисист Маккензи Макдональд не сыграет на турнире категории ATP-250 в столице Болгарии Софии. Об этом сообщается в канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter). Место Макдональда в турнирной сетке займёт другой американец, Маркос Гирон (59-я ракетка мира).
Хардовый турнир Sofia Open пройдёт в Болгарии с 5 по 11 ноября. Ранее стало известно, что в Софии не сыграет американец Себастьян Корда.
Напомним, действующим победителем теннисного турнира в Софии является швейцарец Марк-Андреа Хюслер, занимающий 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале Sofia Open — 2022, прошедшем больше года назад, Хюслер обыграл датчанина Хольгера Руне.
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