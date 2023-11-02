Макдональд снялся с турнира в Софии

38-я ракетка мира американский теннисист Маккензи Макдональд не сыграет на турнире категории ATP-250 в столице Болгарии Софии. Об этом сообщается в канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter). Место Макдональда в турнирной сетке займёт другой американец, Маркос Гирон (59-я ракетка мира).

Хардовый турнир Sofia Open пройдёт в Болгарии с 5 по 11 ноября. Ранее стало известно, что в Софии не сыграет американец Себастьян Корда.

Напомним, действующим победителем теннисного турнира в Софии является швейцарец Марк-Андреа Хюслер, занимающий 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале Sofia Open — 2022, прошедшем больше года назад, Хюслер обыграл датчанина Хольгера Руне.