Экс-тренер Гауфф: пришлось расстаться с Кори по личным причинам, касающимся моей семьи

Пепе Риба, бывший тренер третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, прокомментировал прекращение сотрудничества со спортсменкой. Ранее Гауфф объявила о расставании со специалистом и отметила, что это было не её решение.

«Мне пришлось расстаться с Коко по личным причинам, касающимся моей семьи. Я очень доволен проделанной нами совместной работой, потому что все поставленные цели были достигнуты. И я убеждён, что в следующем году Гауфф станет первой ракеткой мира», — приводит слова Рибы Marca.

Напомним, Пепе Риба стал наставником Кори Гауфф на турнире в Истбурне в июне текущего года. Сейчас американская теннисистка выступает на Итоговом турнире WTA, который проходит в Канкуне (Мексика).