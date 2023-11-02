Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Гауфф: пришлось расстаться с Кори по личным причинам, касающимся моей семьи

Экс-тренер Гауфф: пришлось расстаться с Кори по личным причинам, касающимся моей семьи
Комментарии

Пепе Риба, бывший тренер третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, прокомментировал прекращение сотрудничества со спортсменкой. Ранее Гауфф объявила о расставании со специалистом и отметила, что это было не её решение.

«Мне пришлось расстаться с Коко по личным причинам, касающимся моей семьи. Я очень доволен проделанной нами совместной работой, потому что все поставленные цели были достигнуты. И я убеждён, что в следующем году Гауфф станет первой ракеткой мира», — приводит слова Рибы Marca.

Напомним, Пепе Риба стал наставником Кори Гауфф на турнире в Истбурне в июне текущего года. Сейчас американская теннисистка выступает на Итоговом турнире WTA, который проходит в Канкуне (Мексика).

Материалы по теме
Чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф объявила о расставании с тренером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android