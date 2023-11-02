Хачанов — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным (45-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на первом корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Роман Сафиуллин в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Теннисисты встречались на старте турнира категории ATP-500 в Вене, где Хачанов победил в двух сетах (6:4, 6:4). Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.