Хачанов — Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 2 ноября, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным (45-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на первом корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Роман Сафиуллин в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 14:30 МСК
15
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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|2
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45
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Теннисисты встречались на старте турнира категории ATP-500 в Вене, где Хачанов победил в двух сетах (6:4, 6:4). Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.
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