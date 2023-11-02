Рублёв — ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (60-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ботик ван де Зандсхулп в третьем круге «Мастерса» в Париже.
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Напомним, ван де Зандсхулп ведёт по личным встречам со счётом 2-1 (в основных сетках ATP 1-1). Голландец выиграл 1:6, 6:4, 6:3 в первом раунде квалификации Роттердама-2017, а также 6:3, 6:4 в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2021. Андрей взял реванш в начале этого сезона в четвертьфинале Дубая-2023 — 6:3, 7:6 (7:3). Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.
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