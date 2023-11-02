Зверев — о штрафе за абьюз: это чушь. Любой человек с нормальным IQ понимает, что к чему

Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал решение берлинского суда по делу о нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Немецкого спортсмена оштрафовали на € 450 тыс. за нанесение телесных повреждений во время ссоры в мае 2020 года.

«Я буду оспаривать это решение. Это полная чушь. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — приводит слова Зверева The Times.

Напомним, у Патеа и Зверева есть общий ребёнок. В 2020 году ещё одна бывшая девушка немецкого теннисиста, Ольга Шарыпова, выдвигала обвинения в домашнем насилии против Зверева. Тогда суд признал спортсмена невиновным в абьюзе в связи с недостатком доказательств для подтверждения вины.