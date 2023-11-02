Свёнтек — об Итоговом турнире: печально не ощущать, что находишься на празднике тенниса

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об организации Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

«Честно говоря, я думаю, что они могут многое сделать. Довольно странно, когда мы встречаемся с представителями WTA и объясняем им, как они должны выполнять свою работу. Очевидно, решение о месте проведения Итогового турнира было принято поздно. Маркетинг должен быть лучше. Печально, что мы не собираем полный стадион и не можем ощутить, что находимся на теннисном празднике. Но что есть, то есть. Надеюсь, в будущем подобное не повторится и WTA постарается улучшить ситуацию, потому что игроки делают всё возможное на каждом турнире. На турнирах «Большого шлема» всегда почти полные трибуны, даже порой на старте соревнований. Определённо есть куда стремиться», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.