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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (60-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Рублёв в этом матче четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету спортсмена из Нидерландов пять эйсов и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Париже Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия). Турнир во Франции продлится до 5 ноября.

Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 14:45 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
60
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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