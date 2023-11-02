Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (60-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Рублёв в этом матче четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету спортсмена из Нидерландов пять эйсов и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Париже Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия). Турнир во Франции продлится до 5 ноября.