Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер досрочно завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, Синнер обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда в матче второго круга соревнований со счётом 6:7, 7:5, 6:1. Встреча спортсменов завершилась сегодня, 2 ноября, около пяти часов утра по московскому времени. Матч Синнера в следующем раунде «Мастерса» с представителем Австралии Алексом де Минором был запланирован на 19:00 мск.

Таким образом, в четвертьфинале соревнований в Париже пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с де Минором. Турнир во Франции продлится до 5 ноября. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне.