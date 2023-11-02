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Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Париже
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В матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Романа Сафиуллина (45-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Хачанова.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Хачанов в этой встрече 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Сафиуллина 14 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале соревнований в Париже Карен Хачанов сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия). Турнир во Франции продлится до 5 ноября.

Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 14:50 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Роман Сафиуллин
45
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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