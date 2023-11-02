Жабер сообщила, что пожертвует часть призовых с Итогового турнира на помощь палестинцам

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер после первой победы сообщила, что пожертвует часть призовых с Итогового турнира WTA на помощь жителям Палестины.

Ранее Жабер во втором для себя матче на Итоговом со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2023 чешку Маркету Вондроушову.

«Я очень рада победе, но в последнее время я не могу чувствовать себя по-настоящему счастливой. Ситуация в мире меня не радует… Мне кажется… Мне очень жаль. Очень тяжело видеть, как каждый день умирают дети, младенцы. Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть призовых денег на помощь палестинцам. Извините, это не политическое заявление, это просто человечность. Я хочу мира в этом мире. Вот и всё», — сказала Жабер в интервью со слезами на глазах.