Поборитесь за 40 000 рублей в любительских турнирах по большому теннису!

Чемп.Турниры приглашает всех любителей большого тенниса из Москвы и Московской области принять участие в турнирах по большому теннису!

Турниры для уровня 1,0-2,5:

Регистрация на турнир — Москва (Северо-Запад и Запад)

Регистрация на турнир — Москва (Юго-Восток и Восток)

Регистрация на турнир — Москва (Северо-Восток и Север)

Регистрация на турнир — Москва (Юго-Запад и Юг).

Турнир для уровня 2,5-4,5:

Регистрация на турнир — Вся Москва.

Подробнее об уровнях игры вы можете прочитать в правилах любого турнира.

По итогам сезона лучшие игроки получат ценные призы: