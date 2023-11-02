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Поборитесь за 40 000 рублей в любительских турнирах по большому теннису!

Поборитесь за 40 000 рублей в любительских турнирах по большому теннису!
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Чемп.Турниры приглашает всех любителей большого тенниса из Москвы и Московской области принять участие в турнирах по большому теннису!

Турниры для уровня 1,0-2,5:

Регистрация на турнир — Москва (Северо-Запад и Запад)
Регистрация на турнир — Москва (Юго-Восток и Восток)
Регистрация на турнир — Москва (Северо-Восток и Север)
Регистрация на турнир — Москва (Юго-Запад и Юг).

Турнир для уровня 2,5-4,5:

Регистрация на турнир — Вся Москва.

Подробнее об уровнях игры вы можете прочитать в правилах любого турнира.

По итогам сезона лучшие игроки получат ценные призы:

  1. Главный приз. Игрок, чаще всего попадающий в финалы турниров (наибольшее количество раз занявший первое или второе место в различных турнирах) — сертификат на покупку теннисного инвентаря на 20 000 рублей!
  2. Два игрока, одержавших наибольшее количество побед в турнирах — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 5000 рублей каждый.
  3. Пять игроков, принявших участие в наибольшем количестве теннисных турниров — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 2000 рублей каждый.
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