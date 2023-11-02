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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, в двух сетах обыграв Зверева

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, в двух сетах обыграв Зверева
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Циципас (7) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Циципас 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зверева пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Циципас сразится с серебряным призёром Олимпиады-2020, 15-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым (16).

Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 16:45 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Александр Зверев
9
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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