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Стефанос Циципас пятый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Стефанос Циципас пятый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Циципас пятый год подряд выступит на данных соревнованиях.

Ранее Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10).

Список квалифицировавшихся на Итоговый турнир ATP – 2023:

Новак Джокович (Сербия)
Карлос Алькарас (Испания)
Даниил Медведев (Россия)
Янник Синнер (Италия)
Андрей Рублёв (Россия)
Стефанос Циципас (Греция).

Стоит отметить, что две оставшиеся путёвки в Турин будут разыграны между тремя теннисистами — датчанином Хольгером Руне, поляком Хубертом Хуркачем и немцем Александром Зверевым. Зверев действительно сохраняет шансы на попадание на Итоговый, даже несмотря на вылет в Париже.

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