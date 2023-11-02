Стефанос Циципас пятый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Циципас пятый год подряд выступит на данных соревнованиях.

Ранее Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10).

Список квалифицировавшихся на Итоговый турнир ATP – 2023:

Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Янник Синнер (Италия)

Андрей Рублёв (Россия)

Стефанос Циципас (Греция).

Стоит отметить, что две оставшиеся путёвки в Турин будут разыграны между тремя теннисистами — датчанином Хольгером Руне, поляком Хубертом Хуркачем и немцем Александром Зверевым. Зверев действительно сохраняет шансы на попадание на Итоговый, даже несмотря на вылет в Париже.