Стефанос Циципас впервые в 2023 году обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас впервые в текущем сезоне обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP.

Это произошло в третьем круге последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Циципас со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10).

В последний раз Циципас обыгрывал игрока первой десятки на прошлогоднем Итоговом турнире ATP. Тогда он обыграл чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1).

Стоит отметить, что благодаря победе над Зверевым Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP.