Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей пятого игрового дня

В Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый чемпионат WTA – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир WTA

Одиночный разряд

Группа Бакалар

Джессика Пегула (США, 5) – Мария Саккари (Греция, 8) – начало матча в 01:00 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – начало матча в 02:30 мск.

Парный разряд

Группа Майя Каан

Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) (2) – Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды) (5) – начало матча в 22:30 мск.

Группа Махауаль

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе – США) (1) – Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) (6) – начало матча в 04:00 мск.

Прошлогодней чемпионкой Итогового турнира WTA является 20-я ракетка мира представительница Франции Каролин Гарсия. Она не отобралась на текущий розыгрыш. В парах прошлогодний турнир выиграли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс.