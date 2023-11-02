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Рублёв не считает, что физическое состояние помешало Алькарасу обыграть Сафиуллина

Рублёв не считает, что физическое состояние помешало Алькарасу обыграть Сафиуллина
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о причинах ранних вылетов испанца Карлоса Алькараса (2) и россиянина Даниила Медведева (3) с «Мастерса» в Париже (Франция). Алькарас сенсационно проиграл Роману Сафиуллину в двух сетах, а Медведев – Григору Димитрову.

«Я думаю, что Карлос чувствовал себя хорошо, ведь он не играл после Шанхая, так что он наверняка был свежим. Возможно, Даниил немного устал, ведь он проводил сразу два длинных турнира подряд: сначала тяжёлый финал в Вене и сразу же выступление в Париже. И в первом же матче сложнейший соперник – Григор, это непросто. Так что, возможно, Даниил был немного более уставшим, но я думаю, что Карлос был свеж», — приводит слова Рублёва Daily Express.

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