«Даже не постыдился». Зверева осудили в соцсетях за отношение к делу об абьюзе девушки

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвергся жёсткой критике в социальных сетях за своё поведение на фоне дела о нападении на свою бывшую девушку Бренду Патеа (у них есть общий ребёнок). Ранее немецкого спортсмена оштрафовали на € 450 тыс. за нанесение телесных повреждений во время ссоры в мае 2020 года.

«Это полная чушь. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — прокомментировал новость о наказании Зверев.

«И в этом во всём замешана бедная дочка...»;

«На самом деле, любой, у кого есть хоть немного IQ, знает, что вы абьюзер, так что оставьте это»;

«Что ты хотел этим сказать? Твои слова никоим образом не опровергают обвинения»;

«Даже не постыдился, как это отвратительно», — отреагировали на слова Зверева пользователи в социальных сетях.