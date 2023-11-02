Директор «Мастерса» в Париже ответил на критику расписания после снятия Синнера

Директор «Мастерса» в Париже, бывшая пятая ракетка мира Седрик Пьолин отреагировал на критику расписания соревнований после снятия четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире, когда было глубоко за полночь (почти 3 часа ночи), при этом его следующий матч организаторы поставили в дневную сессию наступившего же дня. Янник решил не рисковать здоровьем и снялся с турнира.

«Это часть жизни профессионального теннисиста, порой возникает усталость. И Синнер упомянул об этом. Это также усталость от предстоящих ему задач. Мы уважаем его позицию.

В конце концов, всегда проще всего всё списать на организацию. Но мы должны рассматривать вещи в контексте. Нужно учитывать, что среда получилась выдающейся с теннисной точки зрения, начиная с необыкновенного матча Медведева с Димитровым. А в 20:16 по местному времени на матч подал Зверев в матче с Умбером. И мы переключились на что-то другое, на магию спорта, на то, что нам нравится. Публика была в восторге», — приводит слова Пьолин France Info.