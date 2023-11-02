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Тренер Синнера Кэхилл заявил, что «Мастерс» в Париже совсем не заботится об игроках

Тренер Синнера Кэхилл заявил, что «Мастерс» в Париже совсем не заботится об игроках
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Авторитетный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне входящий в штаб четвёртой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, присоединился к критике расписания матчей на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«2:45 ночи. Доволен победой Янника. Но ноль заботы о благополучии игроков в Париже из-за расписания», — написал Кэхилл после матча в своих социальных сетях.

Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире, когда в Париже было уже глубоко за полночь (почти три часа ночи). При этом его следующий матч организаторы поставили в дневную сессию уже наступившего дня. Янник решил не рисковать физической формой и здоровьем и снялся с турнира.

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