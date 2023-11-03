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Бывшая девушка Зверева Патеа впервые раскрыла детали насилия со стороны теннисиста

Бывшая девушка Зверева Патеа впервые раскрыла детали насилия со стороны теннисиста
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Бренда Патеа, немецкая модель, бывшая девушка олимпийского чемпиона 2020 года Александра Зверева, впервые высказалась о своих обвинениях в адрес бывшего возлюбленного (у Александра и Бренды общий ребёнок).

Ранее суд Берлина оштрафовал Зверева на € 450 тысяч за нанесение телесных повреждений Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Александр собирается подать протест на данное решение.

«Однажды ночью в мае 2020 года в квартире, снятой через Airbnb, в Берлине Зверев толкнул Патеа к стене и душил её во время ссоры… Затем у неё появились боли в области горла и шеи. Зверев отрицает любое применение насилия», — говорится в материале газеты Süddeutsche Zeitung, выдержку из которого приводит журналист Бен Ротенберг.

Патеа якобы описывает Зверева как очень ревнивого человека. «Он снова и снова обыскивал её мобильный телефон, и иногда ему было достаточно одного неправильного лайка в соцсетях. Его гнев неоднократно перерастал в физическое насилие по отношению к ней», — приводит фрагмент статьи Ротенберг.

Также в материале Бренда объясняет, почему держала молчание с 2020 года. «Смесь стыда, страха перед адвокатами Зверева и беспокойство за ребёнка заставили её ждать больше года, прежде чем предъявить обвинения в суд Берлина. Но в конечном итоге ею двигало желание быть примером для других», — со слов Ротенберга говорится в статье.

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